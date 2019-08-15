Як виглядатимуть п'ять оновлених станцій швидкісного трамвая в Києві (фото)



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Оновлена трамвайна зупинка Гната Юри Фото: Дмитро Давтян, Facebook

Відремонтовані станції трамвая відкриються восени

Вже цієї осені відкриють для пасажирів п’ять оновлених після капітального ремонту станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

«Роботи будуть завершені на зупинках Гната Юри, Національному авіаційному університеті, площі Перемоги, Польовій та Політехнічній. Кожна станція матиме власну айдентику та, насамперед, буде доступною для маломобільних груп населення», - розповів на своїй сторінці у Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Як повідомлялося, капітальний ремонт станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая включає:

повний ремонт систем електропостачання із заміною електрощитового обладнання;

заміну скла навісів над платформами та повну обробку металоконструкцій (ґрунтування, фарбування);

заміна ФЕМ покриття на платформах для зручності осіб з інвалідністю;

відновлення зовнішнього покриття парапетів платформ (демонтаж плитки, штукатурення, фарбування);

ремонт у вестибюлях станції (відновлення підлоги та стелі);

заміна вхідних груп на входах/виходах зі станції;

ремонт підземного переходу з відновленням освітлення;

улаштування декоративного підсвічування входів до переходу та самого переходу.

Борщагівська лінія швидкісного трамвая складається із 12 станцій. Маршрутна мережа охоплює 3 трамвайні маршрути: