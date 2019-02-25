У Київській області на хабарі в $3000 затримали «опера» карного розшуку



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Затримання хабарника Фото: Держбюро розслідувань

Оперуповноважений карного розшуку вимагав хабар, обіцяючи чоловіку допомогти уникнути відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання 3 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як зазначається, разом із поліцейським затримали посередника.

За попередньою інформацією, оперуповноважений відділу карного розшуку Білоцерківської поліції вимагав та отримав від громадянина грошові кошти, обіцяючи йому допомогти уникнути відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень іншій особі.

Оперуповноваженого і посередника затримали під час передачі коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому поліцейському про підозри за попередньою кваліфікацією «вимагання неправомірної вигоди посадовою особою» (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, вчора командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі.