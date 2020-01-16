У київській підземці встановлять турнікети, які не «битимуть» пасажирів



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Нові турнікети з'являться на 15 станціях столичного метрополітену

Цього року на 15 станціях київського метро замінять турнікети на нові, словенського виробництва.

Замінити турнікети у підземці вирішили через скарги пасажирів. Адже старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно «б’ють» пасажирів, навіть тих, хто сплатив за проїзд.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нові турнікети замовили у словенської компанії Riko. Турнікети подібної моделі встановили на початку 2019 року на станції «Площа Льва Толстого».

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київський метрополітен» 17 грудня за результатами тендера замовило компанії «Riko d.o.o.» (Словенія) турнікетів на 3,03 млн євро.

До середини 2020 року поставлять 23 комплекти контрольного автоматичного вхідного пункту LOTTol із комплектуючими, обладнанням і софтом для 15 станцій: «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Почайна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Площа Льва Толстого», «Либідська», «Кловська», «Палац спорту», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харківська».

До слова, у проєкті нового Генерального плану Києва передбачено розвиток та продовження наявних ліній метро та будівництво нових ліній – четвертої (Подільско-Вигурівської), а також в перспективі п’ятої лінії метрополітену. Згідно з проєктом генплану у першому етапі, який займає 7 років, планується будівництво та введення в експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій метрополітену.