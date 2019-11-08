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    У київському кафе на поминках отруїлися 14 осіб

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    У київському кафе на поминках отруїлися 14 осіб

    На підставі результатів аналізів кафе зобов’язали тимчасово призупинити роботу з харчовими продуктами

    У Києві в закладі Бюджет-кафе 14 людей отруїлися під час поминального обіду.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держслужби з питань безпеки продуктів харчування та захисту споживачів.

    Поминки відбулися у кінці жовтня. Всі постраждалі, серед них одна дитина, їли перші, другі страви, закуски та салати.

    У закладі громадського харчування провели перевірку, під час якої були виявлені порушення закону про вимоги до безпеки і якості харчових продуктів. Співробітникам кафе видано припис про усунення порушень.

    Крім того, було відібрано чотири проби харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень.

    Згідно з результатами, патогенні мікроорганізми — сальмонели та коліформні бактерії - містилися у поминальному коливі - справі зі злаків, яка є головною на поминках.

    На підставі результатів аналізів кафе зобов’язали тимчасово призупинити роботу з харчовими продуктами.

    Головне управління Держслужби направило лист в поліцію про вжиття необхідних заходів, передбачених ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил й норм).

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