У київському кафе на поминках отруїлися 14 осіб



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На підставі результатів аналізів кафе зобов’язали тимчасово призупинити роботу з харчовими продуктами

У Києві в закладі Бюджет-кафе 14 людей отруїлися під час поминального обіду.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держслужби з питань безпеки продуктів харчування та захисту споживачів.

Поминки відбулися у кінці жовтня. Всі постраждалі, серед них одна дитина, їли перші, другі страви, закуски та салати.

У закладі громадського харчування провели перевірку, під час якої були виявлені порушення закону про вимоги до безпеки і якості харчових продуктів. Співробітникам кафе видано припис про усунення порушень.

Крім того, було відібрано чотири проби харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень.

Згідно з результатами, патогенні мікроорганізми — сальмонели та коліформні бактерії - містилися у поминальному коливі - справі зі злаків, яка є головною на поминках.

На підставі результатів аналізів кафе зобов’язали тимчасово призупинити роботу з харчовими продуктами.

Головне управління Держслужби направило лист в поліцію про вжиття необхідних заходів, передбачених ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил й норм).