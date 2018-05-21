У Київському метро з’явився вагон-стадіон

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Вагон-стадіон столичної підземки

Потяг із цим вагоном курсує по синій лінії підземки

Із суботи, 19 травня, у київському метро курсує вагон-стадіон. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

«Відсьогодні (19 травня. – Ред.) у підземці курсуватиме вагон-стадіон!» - йдеться в повідомленні метрополітену у Facebook.

Потяг із цим вагоном курсує по синій лінії столичної підземки.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.