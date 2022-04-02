У кількох громадах на Київщині вводять комендантську годину майже на три дні

У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні

Обмеження набувають чинності вже з вечора 2 квітня

У Броварському районі запроваджують комендантську годину. У кількох громадах вона триватиме майже три дні. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година триватиме з 21:00 2 квітня 2022 до 6:00 5 квітня.

В інших громадах району відповідні правила впроваджують від 21:00 2 квітня до 6:00 3 квітня.

Як нагадав мер, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без документів та спеціальних посвідчень.

Єдиний виняток – необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій послабив комендантську годин в області. Відтепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.