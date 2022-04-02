  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У кількох громадах на Київщині вводять комендантську годину майже на три дні

    У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні - У кількох громадах на Київщині вводять комендантську годину майже на три дні
    У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні
    фото з відкритих джерел

    Обмеження набувають чинності вже з вечора 2 квітня

    У Броварському районі запроваджують комендантську годину. У кількох громадах вона триватиме майже три дні. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

    У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година триватиме з 21:00 2 квітня 2022 до 6:00 5 квітня.

    В інших громадах району відповідні правила впроваджують від 21:00 2 квітня до 6:00 3 квітня.

    Як нагадав мер, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без документів та спеціальних посвідчень.

    Єдиний виняток – необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги.

    Раніше ми повідомляли, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

    Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій послабив комендантську годин в області. Відтепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.

    Теги: росія окупанти війна Київщина укриття Україна окупація комендантська година #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У кількох громадах на Київщині вводять комендантську годину майже на три дні