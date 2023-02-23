У Києві лунала повітряна тривога (оновлено)

У Києві спрацювало ППО

У кількох областях України зранку лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про запуск безпілотників.

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Повітряна тривога була оголошена у Київській, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях, а також в тимчасово окупованому Криму.

Карта тривог станом на 12.15

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Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.