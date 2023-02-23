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Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
Ракетна атака очікується 23-24 лютого
фото ілюстративне

«Нічого надзвичайного не буде», – шеф розвідки

З огляду на любов РФ до символізму стосовно дат Росія планує ракетний удар на роковини повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, удар буде невеликий. «Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар», – сказав Буданов.

Керівник ГУР уточнив, що ракетна атака очікується 23-24 лютого, знову запевнивши, що це будуть такі ж удари, як і раніше. «Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів», – сказав Буданов.

Коментуючи той факт, що зараз РФ комбінує ракетні удари і атаки дронами-камікадзе, очільник ГУР зазначив, що «це вже досить старі методи». «А що у них може бути нове?» – сказав Буданов.

Раніше Офіс президента України повідомив, що на річницю повномасштабного вторгнення Росія може спробувати атакувати Україну залишками своїх ракет і дронами. Очікуються часті сигнали повітряної тривоги. У найближчі дні можуть бути часті сигнали повітряної тривоги і фейкові заяви загарбників про нібито «успіхи» на фронті.

Військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються на території РФ за 200 км від українського кордону.

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Теги: розвідка росія війна обстріл ракета Кирило Буданов

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