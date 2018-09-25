У Кличка похвалилися, як зекономили 50 млн грн бюджетних коштів



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Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА звітував про роботу за перше півріччя 2018 року

Завдяки врахуванню рекомендацій Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту за перше півріччя 2018 року вдалося зекономити і повернути до міського бюджету 51,1 млн грн. Окрім того, за рахунок рекомендацій вдалося збільшити вартість комунальних активів та отримати додатковий дохід, що забезпечило економічний ефект 46,6 млн грн. На цьому сьогодні на розширеному засіданні Колегії КМДА наголосила директор Департаменту Оксана Колтик.

«Цього вдалося досягнути завдяки попередньому аудиту, а саме моніторингу тендерної документації та експертизі кошторисів, перевірці обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт і фактичної кошторисної вартості інженерних мереж під час їхньої передачі до комунальної власності для зменшення розміру пайової участі, а також завдяки рекомендаціям за результатами подальшого аудиту», – сказала Колтик, яку цитує прес-служба КМДА.

За її інформацією, цього року найбільше уваги було приділено тому, як районні державні адміністрації виконують програми соціального розвитку, зокрема, як здійснюють капітальні ремонти. Було виявлено чимало ризиків: завищення вартості виконаних робіт, нецільове використання бюджетних коштів та використання коштів понад асигнування, невідповідність фактично виконаних робіт тому, що було передбачено у проектно-кошторисній документації та дефектних актах, недотримання вимог чинного законодавства під час закупівель робіт, невідшкодування підрядними організаціями вартості спожитих енергоресурсів під час виконання ремонтно-будівельних робіт. Окрім того, шість РДА не передбачили стягнення із підрядних організацій штрафних санкцій за порушення строків виконання робіт із капітального ремонту.

За результатами цієї доповіді, для попередження порушень фінансово-бюджетної дисципліни і неефективного використання ресурсів усім комунальним підприємствам, установам і організаціям доручено взяти під особистий контроль:

врахування рекомендацій, наданих за результатами аудитів;

своєчасне внесення всіх необхідних відомостей та документів на веб-портал «Київаудит»;

надання повного, детального, розгорнутого обґрунтування доцільності кожної закупівлі, її обсягів, якісних характеристик, допустимого рівня ціни (який визначений на підставі проведеного задокументованого моніторингу цін).

Головні розпорядники бюджетних коштів мають організувати внутрішній контроль і внутрішній аудит у закладах та підвідомчих установах. А під час формування піврічних планів із внутрішнього аудиту, оцінювати ризики за формами, розміщеними на сайті Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту в кабінеті зареєстрованих користувачів (у розділі «Оцінка ризиків»).

Також головних розпорядників бюджетних коштів зобов’язано забезпечити постійний контроль за оновленням інформації у профілі підпорядкованих підприємств, установ та організацій комунальної форми власності.