На столичній Оболоні відкриється «Парк тролів»: дата

Головними персонажами парку стануть милі пухнастики, що оживають

6 грудня на столичній Оболоні, відкриється «Парк тролів» з інсталяціями до трьох метрів у висоту. Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

«Головними персонажами парку стануть милі пухнастики, що оживають завдяки аніматроніці, привітно вітають гостей, усміхаються і охоче позують для фото. На відвідувачів чекатимуть тематичні локації з фігурами-гігантами, розважальні програми та інтерактиви для дітей. А родзинкою заходу стануть аніматори і тематичні театралізовані вистави на сцені вихідними», – повідомляють організатори.

На території парку також будуть розташовані фуд-корти та лаунж зона. Також зазначається, що всі фігури тролів та декорації виставки зроблені в Україні.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва облаштували сквер із «зеленими» трамвайними коліями та тунелем із граба. Зазначається, що сквер знаходиться на вулиці Алматинській. Його прикрашають майже 200 дерев, близько 150 кущів, понад 1200 злаків та декоративних трав.