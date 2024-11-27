Нічна атака на Київщину: уламки дронів пошкодили 14 приватних будинків

Станом на 13:00 пошкодження від падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в двох районах області

Всі оперативні служби Київщини працюють над усуненням наслідків атаки ворога

У Київській області внаслідок нічної атаки безпілотників пошкоджено 14 приватних будинків та п‘ять автомобілів. вибито скління в трьох багатоквартирних будинках. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

«Продовжуємо ліквідовувати наслідки нічної атаки на Київщині. Станом на 13:00 пошкодження від падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в двох районах області», – написав Кравченко.

За його словами, в одному з населених пунктів вибито скління в 46 квартирах та трьох офісних приміщеннях в трьох багатоквартирних будинках. Також пошкоджено 14 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчі приміщення та паркани.

Голова КОДА повідомив, що всі оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, російські війська вчергове обстріляли Київщину. Під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була серйозно пошкоджена будівля, постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

До слова, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули.