Перед початком опалювального сезону у столичних будинках масово викрадають лічильники тепла



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Кияни скаржаться на бездіяльність поліції і ЖЕД-401

У Дніпровському районі Києва у будинках, що обслуговує Житлово-експлуатаційна дільниця №401, за останній місяць було вкрадено 14 лічильників тепла.

Про це мешканці будинків повідомили «Главкому».

«Вчора черговою жертвою стали мешканці будинку по бульвару Верховної Ради, 26Б. Керівництво ЖЕКу нічого не робить, а поліція не поспішає розслідувати ці справи. Тепер жителі без будинкового лічильника тепла, будуть платити в опалювальний сезон мінімум в два рази більше, а таких постраждалих будинків тільки в цьому районі вже 14», - йдеться у листі, що «Главком» отримав на свою редакційну пошту.

Нагадаємо, на початку жовтня «Київтеплоенерго» почало встановлення лічильників тепла з охоронною системою.

У Києві 11,2 тис. багатоповерхових будинків. З них 90% оснащені будинковими тепловими лічильниками. Адже лічильник дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 20-30% менше. Особливо ця різниця відчутна в так звані перехідні періоди – в перші й останні місяці опалювального сезону. Встановлення охоронної системи лічильника здійснюється на підставі рішення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку. При цьому мешканцям необхідно буде лише сплачувати щомісячну абонплату за охоронну сигналізацію.

Встановлення та оснащення будинків охороною здійснюється за кошти, які Київрада з бюджету міста спрямувала до статутного фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго».