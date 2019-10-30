У Києві вже з теплом майже 70% житлових будинків



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Для підключення опалення в усіх житлових будинках необхідно близько 10 днів

Із 25 жовтня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочало підключати житловий фонд до централізованого теплопостачання. Підключення тепла в будинках буде проводитися поступово протягом 10 днів, відповідно до затверджених із районними адміністраціями графіками. Про це повідомив головний інженер структурного підрозділу «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

«Для підключення опалення в усіх житлових будинках необхідно близько 10 днів. Включення тепла відбувається поступово, що залежить від режимів теплопостачання і технологічних процесів», - сказав він.

Станом на 12:00 30 жовтня, у Києві підключено майже 70% житлових будинків.

«Також на сьогодні у повному обсязі «Київтеплоенерго» виконало усі письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, лікарень», – зазначив Паливода.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.