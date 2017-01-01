У Кличка з’явився новий перший заступник

Микола Поворозник зайняв місце Геннадія Пліса

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Миколи Поворозника першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з 21 грудня 2017 року. Разом із тим його звільнено з посади заступника голови КМДА. Про це повідомляє прес-служба адміністрації. «Попри новий статус, пріоритети у моїй



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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Микола Поворозник зайняв місце Геннадія Пліса

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Миколи Поворозника першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з 21 грудня 2017 року. Разом із тим його звільнено з посади заступника голови КМДА. Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

«Попри новий статус, пріоритети у моїй роботі залишаться незмінними. Це насамперед покращення інвестиційної привабливості столиці, підвищення якості сервісу та застосування сучасних технологій у медичній сфері, своєчасне і повне забезпечення всіх соціальних гарантій та оновлення міської інфраструктури», – наголосив Поворозник.

Нагадаємо, що у серпні 2013 р. Поворозник очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА. А з 28 січня 2016 р. він був заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Кличко підписав її.