У Кличка з’явився новий перший заступник
- 21 Грудня, 20:17
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Микола Поворозник зайняв місце Геннадія Пліса
Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Миколи Поворозника першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з 21 грудня 2017 року. Разом із тим його звільнено з посади заступника голови КМДА. Про це повідомляє прес-служба адміністрації.
«Попри новий статус, пріоритети у моїй роботі залишаться незмінними. Це насамперед покращення інвестиційної привабливості столиці, підвищення якості сервісу та застосування сучасних технологій у медичній сфері, своєчасне і повне забезпечення всіх соціальних гарантій та оновлення міської інфраструктури», – наголосив Поворозник.
Нагадаємо, що у серпні 2013 р. Поворозник очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА. А з 28 січня 2016 р. він був заступником голови Київської міської державної адміністрації.
Як повідомлялося, перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Кличко підписав її.