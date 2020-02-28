«У мене багато викликів». Кличко прокоментував відносини з Офісом президента



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Віталій Кличко зазначив, що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни

Якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб - це вибори, що будуть у жовтні, - мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що має «нормальні рівні робочі» відносини з усіма гілками влади, в тому числі, з Офісом президента. Про це Кличко сказав у розмові з журналістами, повідомляє Укрінформ.

Мер Києва зазначив, що робить свою роботу. «У мене багато викликів. І можу сказати що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни. Переконаний в тому, що якщо хтось хоче дострокових виборів, якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб - це вибори. Наступні вибори будуть у жовтні цього року. І хай вони дочекаються і потім висувають своїх кандидатів, пропонують програму, отримують підтримку киян... Я маю на увазі представників Офісу Президента», - зазначив Київський міський голова.

Як повідомлялося, 24 липня 2019 року Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

Після цього Кличко подав позов до Кабінету міністрів та голови уряду Олексія Гончарука з проханням визнати протиправними дії уряду щодо внесення президентові подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови КМДА у зв’язку з закінченням строку повноважень глави держави.

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