У Міжнародний день презерватива киянам представлять яскраві арт-інсталяції

Кожному гостю заходу буде запропоновано взяти з собою стільки презервативів, скільки потрібно їм та їхнім партнерам

До Міжнародного дня презерватива відбудуться заходи в київській Галереї мистецтв «Лавра»

13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, у світі відзначається Міжнародний день презерватива.

Кияни в черговий раз долучаться до щорічного глобального заходу Фундації АнтиСНІД-США в Україні, метою якого є популяризація презервативів, безпечного сексу та сексуальної освіти загалом серед української молоді. Про це повідомляє Фонд АнтиСНІД.

Цього року святкування Міжнародного дня презерватива відбудеться у київській Галереї мистецтв «Лавра», а її тематичними експонатами стануть інтерактивні арт-об’єкти та інсталяції.

«Ключовий елемент заходу – дерево мудрості, увінчане кроною з презервативів, що нагадує модель структури ДНК. Ідея витвору полягає у тому, що генетичний код зберігає пам’ять історії людства з усіма аспектами життя. В утилітарному сенсі секс служить продовженню роду, тож прописаний у матриці генетичного коду. Презерватив розширює функцію сексуальних стосунків. Захистивши людей від хвороб, що можуть нести загрозу відтворенню, він також дав їм можливість насолоджуватись близькістю. Арт-об’єкт розповідає нам цю історію, візуально вбудовуючи презерватив у генетичний код людини у якості важливого атрибута статевого життя», – розповів про концепцію головного об’єкту його автор арт-митець Дар’я Бабич.

З 14:00 відвідувачі зможуть взяти участь в інтерактивному перформансі, змінюючи об’єкт згідно з власним творчим баченням. На захід запрошено лідерів думок. Вони залучені до створення арт-об’єкта через соціальні мережі в межах комунікаційної кампанії.

Іншою інсталяцією, сконструйованою спеціально для святкування, стане «Тунель кохання», виготовлений з презервативів і квітів, що символізує шлях надійних і прозорих стосунків. Він також послужить локацією для роздачі безкоштовних презервативів, брендованих масок та іншого мерчу. Кожному гостю буде запропоновано взяти з собою стільки презервативів, скільки потрібно їм та їхнім партнерам.

Цифрова частина заходу буде присвячена ідеї, що щира та відверта комунікація відіграє провідну роль у здорових стосунках. На великих екранах будуть відображатись слова українців, які вони хотіли б адресувати своїм партнерам особисто.

Захід розпочнеться о 12:00 з короткої пресконференції, у якій візьмуть участь представники AHF Ukraine та автор інсталяцій, після чого всі присутні зможуть разом розібрати арт-об’єкти або просто поспілкуватись.

Усі заплановані активності транслюватимуться в прямому ефірі через соціальні мережі.

Міжнародний день презерватива – це соціальна ініціатива, започаткована AIDS Healthcare Foundation (AHF), найбільшою міжнародною неурядовою організацією з боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Організатором заходу в Києві є українське представництво Фундації – AHF Ukraine. Мета щорічного яскравого свята – у ненав’язливому, легкому для сприйняття форматі донести до громадськості важливість використання презерватива, як простого, зручного та надійного методу уникнення інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ.