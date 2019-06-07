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    У неділю буде перекрито рух однією з вулиць у центрі Києва

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    У неділю буде перекрито рух однією з вулиць у центрі Києва

    Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на вулиці Симона Петлюри

    У неділю, 9 червня, на вулиці Симона Петлюри у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Перекриття заплановано з 08:00 до 18:00 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту покриття.

    Буде обмежено рух на ділянці від бульв. Тараса Шевченка до вул. Саксаганського.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, з 7 до 10 червня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на шляхопроводі на Одеській площі у правій смузі руху у напрямку з вул. Академіка Заболотного до Кільцевої дороги буде частково обмежено рух транспорту.

    Крім того, з 6 до 12 червня частково обмежено рух транспорту через річку Десенка у напрямку станції метро «Почайна» у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на мосту.

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