У неділю в Києві очікується різка зміна погоди



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З неділі у Києві розпочнеться сезон дощів

У столиці з неділі очікуються дощі, сильний вітер і холод

У Києві у суботу, 22 вересня, збережеться тепла сонячна погода. А в неділю до столиці прийде різке похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві завтра - чудова погода. сонце та +26 градусів. У неділю - різка зміна синоптичної ситуації: вночі та вранці дощі, вдень послаблення опадів. Похолодання в Києві до +16 градусів та сильний вітер», - написала вона.

За її прогнозом, у понеділок у Києві побуває циклон. «Відповідно, передбачається вкрай некомфортна погода - дощі, сильний вітер і холодно», - зазначила синоптик.

Також, за її даними, «циклон зумовить сильні дощі на північному заході та Півночі України 24 вересня».

Як повідомлялося, дощі в Україні триватимуть протягом всього наступного тижня – до вихідних включно, а заморозки прийдуть в країну вже 25 вересня.