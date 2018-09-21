  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У неділю в Києві очікується різка зміна погоди

    • Розсилка
    З неділі у Києві розпочнеться сезон дощів - У неділю в Києві очікується різка зміна погоди
    З неділі у Києві розпочнеться сезон дощів

    У столиці з неділі очікуються дощі, сильний вітер і холод

    У Києві у суботу, 22 вересня, збережеться тепла сонячна погода. А в неділю до столиці прийде різке похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві завтра - чудова погода. сонце та +26 градусів. У неділю - різка зміна синоптичної ситуації: вночі та вранці дощі, вдень послаблення опадів. Похолодання в Києві до +16 градусів та сильний вітер», - написала вона.

    Читайте також

    За її прогнозом, у понеділок у Києві побуває циклон. «Відповідно, передбачається вкрай некомфортна погода - дощі, сильний вітер і холодно», - зазначила синоптик.

    Також, за її даними, «циклон зумовить сильні дощі на північному заході та Півночі України 24 вересня».

    8_26

    Як повідомлялося, дощі в Україні триватимуть протягом всього наступного тижня – до вихідних включно, а заморозки прийдуть в країну вже 25 вересня.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ