У недобудові в центрі Києва чоловік упав у шахту ліфта



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Шахта ліфта (ілюстративне фото)

Рятувальники за допомогою мотузки дістали потерпілого

У вівторок, 6 серпня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Кіквідзе, 41 у 24-поверховому недобудованому будинку на другому поверсі в шахті ліфта знаходиться чоловік.

На місце події було направлено відділення рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

«Як виявилось, громадянин 1994 року народження впав в шахту ліфта і не міг самостійно дістатись на поверхню. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали потерпілого та передали працівникам швидкої медичної допомоги», - повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, на початку липня у с. Григорівка у Тетіївському районі Київщини чоловік упав у криницю і не міг самостійно вибратись. Рятувальники за допомогою мотузки витягли чоловіка.

3 червня у с. Заворичі Броварського району жінка впала у криницю.