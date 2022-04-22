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    У ніч на Великдень у Києві змінили час комендантської години

    У ніч на Великдень у Києві змінили час комендантської години

    Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції

    У ніч на Великдень у Києві змінили час комендантської години. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

    Комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.

    «Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)», – йдеться у повідомленні.

    Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

    «Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!», – закликав Кличко.

    Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

    Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: Віталій Кличко Київ Великдень 2021 окупація комендантська година
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    У ніч на Великдень у Києві змінили час комендантської години