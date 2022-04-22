Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції

У ніч на Великдень у Києві змінили час комендантської години. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.

«Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)», – йдеться у повідомленні.

Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

«Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!», – закликав Кличко.

Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.