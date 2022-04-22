США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню

Штати зараз працюють з іншими союзниками по НАТО, щоби Україна отримала більше реактивних систем

Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню та працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

«Системи РСЗВ ми вже постачаємо», – сказала Нуланд.

Представниця Держдепу додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем.

Окремо вона торкнулася питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.

«І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію», – заявила вона.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну.

Крім того, міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад $24 млрд.

А Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн.

Також відомо, що Франція поділиться з Україною «Цезарями». Це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки.

Нагадаємо, учора, 21 квітня, видання Spiegel прогнозувало серйозні проблеми – аж до втрати посади – для Олафа Шольца, якщо він не погодиться на вимогу опозиційної політсили ХДС/ХСС про надання Україні важкого озброєння, зокрема, танків.



