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    Події в Україні

    США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню

    Американська&nbsp;HIMARS M142 (High Mobility Artillery Rocket System) - США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню
    Американська HIMARS M142 (High Mobility Artillery Rocket System)
    фото з відкритих джерел

    Штати зараз працюють з іншими союзниками по НАТО, щоби Україна отримала більше реактивних систем

    Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню та працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

    Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

    «Системи РСЗВ ми вже постачаємо», – сказала Нуланд.

    Представниця Держдепу додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем.

    Окремо вона торкнулася питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.

    «І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію», – заявила вона.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну.

    Крім того, міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад $24 млрд.

    А Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн.

    Також відомо, що Франція поділиться з Україною «Цезарями». Це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

    Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки.

    Нагадаємо, учора, 21 квітня, видання Spiegel прогнозувало серйозні проблеми – аж до втрати посади – для Олафа Шольца, якщо він не погодиться на вимогу опозиційної політсили ХДС/ХСС про надання Україні важкого озброєння, зокрема, танків.

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    Теги: росія окупанти США НАТО зброя Вікторія Нуланд війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню