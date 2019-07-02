У паркінгу багатоповерхівки в Києві сталася пожежа



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Загорання виникло в електрощитовій паркінгу

У понеділок, 1 липня, сталася пожежа у 25-поверховому житловому будинку на бульварі Івана Лепсе, 9-А, що в Солом’янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 21:21.

На місце події було направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що на першому рівні паркінгу в електрощитовій сталось коротке замкнення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 21:41 пожежу було ліквідовано.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями на безпечну відстань було виведено 6 осіб.

На місце пожежі виїжджало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.