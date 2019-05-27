У червні у київській підземці запрацює система відеоспостереження



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До кінця червня всі станції метрополітену підключать до оптоволоконних мереж

Камери відеоспостереження, встановлені у столичному метрополітені, повноцінно запрацюють у червні цього року. Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров.

«Ми встановили камери на всіх станціях метрополітену і 6 з них вже підключили. До кінця наступного місяця ми плануємо підключити всі станції метрополітену до оптоволоконних мереж», - сказав він в інтерв'ю Dата.ua.

Також систему відеоспостереження в Києві будуть використовувати для фіксації порушень правил дорожнього руху. Проект реалізується столичною владою спільно з Міністерством внутрішніх справ України.

«Буде фото і відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Цей проект ми вже тестуємо, закупили 20 приладів, 5 вже встановили, один прилад фіксує близько 16 тисяч порушень. Ми цей проект робимо спільно з Міністерством внутрішніх справ і найближчим часом його запустимо», - каже Назаров.

Нагадаємо, що в рамках проекту «Безпечна столиця» в Києві встановлено близько 7 тисяч камер.

До 2020 року у столиці планують встановити 12 тис. камер відеоспостереження, які будуть слідкувати за безпекою на дорогах і вулицях.

Раніше Київрада затвердила Міську цільову комплексну програму профілактики та протидії злочинності у Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки. Загальний обсяг фінансування програми на три роки становить 259,7 млн грн. Кошти виділятимуться із міського бюджету.