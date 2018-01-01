У Печерському суді Києва розглянуть справу щодо перешкоджання журналістській діяльності
- Сьогодні, 14:36
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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт
Місцевою прокуратурою Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який перешкоджав знімальній групі телекомпанії «Магнолія-ТВ»здійснювати професійну діяльність.
Про це інофрмує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє «Главком».
Як установлено досудовим слідством, 25 грудня 2017 року журналіст та оператор вказаної телекомпанії отримали інформацію про ДТП з можливими постраждалими, що сталося на мосту по бульвару Дружби Народів у Києві.
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Прибувши на місце, оператор почав проводити відеозйомку з метою подальшого висвітлення вищевказаної події. У цей час до знімальної групи підбіг учасник ДТП. Схопивши журналістку, чоловік силою вихопив з її руки мікрофон, та викинув його з шляхопроводу вниз на дорогу.
За результатами розслідування зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.
На даний час обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.