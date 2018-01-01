У Печерському суді Києва розглянуть справу щодо перешкоджання журналістській діяльності

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт

Місцевою прокуратурою Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який перешкоджав знімальній групі телекомпанії «Магнолія-ТВ»здійснювати професійну діяльність. Про це інофрмує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє «Главком». Як



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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт

Місцевою прокуратурою Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який перешкоджав знімальній групі телекомпанії «Магнолія-ТВ» здійснювати професійну діяльність.





Про це інофрмує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє « Главком ».

Як установлено д осудовим слідством, 25 грудня 2017 року журналіст та оператор вказаної телекомпанії отримали інформацію про ДТП з можливими постраждалими, що сталося на мосту по бульвару Дружби Народів у Києві. [VIDEO_BLOCK_*]

Прибувши на місце, оператор почав проводити відеозйомку з метою подальшого висвітлення вищевказаної події. У цей час до знімальної групи підбіг учасник ДТП. Схопивши журналістку, чоловік силою вихопив з її руки мікрофон, та викинув його з шляхопроводу вниз на дорогу.

За результатами розслідування зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.