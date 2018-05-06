  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У передмісті Києва пролунав вибух, є постраждалий

    Ймовірно, у Петропавлівській Борщагівці вибухнула граната
    В ніч на 6 травня на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці під Києвом пролунав вибух. Постраждав чоловік. Про це повідомляє «Інформатор». «Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:10. Ймовірно, вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували у лікарню», – пише
    • Сьогодні, 06:41
    • Розсилка
    Поліція на місці вибуху
    Фото: Інформатор
    Поліція на місці вибуху

    Ймовірно, у Петропавлівській Борщагівці вибухнула граната

    В ніч на 6 травня на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці під Києвом пролунав вибух. Постраждав чоловік.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    «Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:10. Ймовірно, вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували у лікарню», – пише видання.

    З якої причини здетонував вибуховий пристрій - невідомо.

    На місці працювала слідчо-оперативна група та медики.

    vzriv1

    Нагадаємо, в ніч проти суботи на столичному Подолі пролунав вибух, один чоловік загинув.

    З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

    Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час вибуху на вулиці Кирилівській у Києві. Це - 36-річний місцевий мешканець. Основна версія, яку розглядає слідство, - необережне поводження із вибуховим предметом.

    Читайте також
    Національна поліція України вибух Київ граната Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ