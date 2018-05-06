У передмісті Києва пролунав вибух, є постраждалий
- Сьогодні, 06:41
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Ймовірно, у Петропавлівській Борщагівці вибухнула граната
В ніч на 6 травня на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці під Києвом пролунав вибух. Постраждав чоловік.
Про це повідомляє «Інформатор».
«Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:10. Ймовірно, вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували у лікарню», – пише видання.
З якої причини здетонував вибуховий пристрій - невідомо.
На місці працювала слідчо-оперативна група та медики.
Нагадаємо, в ніч проти суботи на столичному Подолі пролунав вибух, один чоловік загинув.
З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.
Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час вибуху на вулиці Кирилівській у Києві. Це - 36-річний місцевий мешканець. Основна версія, яку розглядає слідство, - необережне поводження із вибуховим предметом.