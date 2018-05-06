У передмісті Києва пролунав вибух, є постраждалий

Ймовірно, у Петропавлівській Борщагівці вибухнула граната

В ніч на 6 травня на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці під Києвом пролунав вибух. Постраждав чоловік. Про це повідомляє «Інформатор». «Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:10. Ймовірно, вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували у лікарню», – пише