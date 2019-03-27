У поліцію заявили про викрадення громадянина Грузії в Києві



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Поліція розпочала досудове розслідування

У Києві зник громадянин Грузії. Його товариш заявив про викрадення. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Як стало відомо, до поліції звернувся іноземець, який заявив, що на нього та його друга під час пробіжки напали невідомі. Після нападу, як повідомив заявник, він отямився побитий, а його товариш зник, як і нападники.

Зниклий чоловік – громадянин Грузії, 1982 року народження.

За заявою розпочато досудове розслідування за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Як повідомлялося, 25 березня, в Києві на проспекті Лобановського, 76 сталася аварія за участю мотоцикліста і автомобіля Opel Vectra: водій Opel хотів перетнути подвійну суцільну і збив пілота мотоцикла. Після аварії водій легковика доїхав до підземного пішохідного переходу, вийшов з машини і зник. Поліція встановлює особу винуватця ДТП.