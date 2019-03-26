У Києві водій Opel збив мотоцикліста, покинув авто і втік (фото, відео)



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Мотоцикл отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Мотоцикліст отримав закрито черепно-мозкову травму

У понеділок, 25 березня, в Києві на проспекті Лобановського, 76 сталася аварія за участю мотоцикліста і автомобіля Opel Vectra: водій Opel хотів перетнути подвійну суцільну і збив пілота мотоцикла.

ДТП сталася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, хлопець за кермом мотоцикла Honda рухався по проспекту Лобановського в третій смузі руху в бік вулиці Кайсарова. Водій Opel Vectra їхав в ту ж сторону в другій смузі. Чоловік за кермом Opel хотів повернути ліворуч через подвійну суцільну на Донський провулок. Він не помітив мотоцикліста в третій смузі і збив його. Після аварії водій легковика доїхав до підземного пішохідного переходу, вийшов з машини і зник.

В результаті аварії хлопець за кермом мотоцикла отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували в найближчу лікарню. Мотоцикл отримав серйозні пошкодження.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.