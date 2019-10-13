У понеділок мають встановити прогін нового мосту над проспектом Перемоги, – Кличко



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Facebook

Фахівці з Нідерландів піднімуть конструкцію спеціальним величезним домкратом

У понеділок, 14 жовтня, вдень почнуть переміщати та встановлювати ще один прогін – над проспектом Перемоги- Шулявського шляхопроводу.

Сьогодні фахівці з Нідерландів підіймають конструкцію спеціальним величезним домкратом і готують її до переміщення.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«На Шулявці тривають підготовчі роботи до переміщення наступної секції нового мосту. Голандські фахівці підіймають мегадомкратом прогін мосту. Завтра вдень його мають встановити над проспектом Перемоги, поєднавши з уже встановленими двома прогонами, – зазначив Кличко. – Рух проспектом ми поки відкрили, щоб не створювати незручностей киянам, доки тривають підготовчі роботи. А минулої ночі рух перекривали, щоб демонтувати частину контактної мережі тролейбусної лінії», – написав мер Києва.

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