  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У понеділок мають встановити прогін нового мосту над проспектом Перемоги, – Кличко

    • Розсилка
    <p>Мер Києва Віталій Кличко</p> - У понеділок мають встановити прогін нового мосту над проспектом Перемоги, – Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко

    Фото: Facebook

    Фахівці з Нідерландів піднімуть конструкцію спеціальним величезним домкратом

    У понеділок, 14 жовтня, вдень почнуть переміщати та встановлювати ще один прогін – над проспектом Перемоги- Шулявського шляхопроводу.

    Сьогодні фахівці з Нідерландів підіймають конструкцію спеціальним величезним домкратом і готують її до переміщення.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook

    «На Шулявці тривають підготовчі роботи до переміщення наступної секції нового мосту. Голандські фахівці підіймають мегадомкратом прогін мосту. Завтра вдень його мають встановити над проспектом Перемоги, поєднавши з уже встановленими двома прогонами, – зазначив Кличко. – Рух проспектом ми поки відкрили, щоб не створювати незручностей киянам, доки тривають підготовчі роботи. А минулої ночі рух перекривали, щоб демонтувати частину контактної мережі тролейбусної лінії», – написав мер Києва. 

    Нагадаємо, у Києві частково призупинили рух швидкісного трамвая.

    Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.

    Віталій Кличко метро мер влада Шулявський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ