Головна Київ Новини
search button user button menu button

У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки
Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з «Київміськбудом»
фото ілюстративне

«Київміськбуд» продовжує роботу у штатному режимі

У головному офісі «Київміськбуду» та інших приміщеннях, пов’язаних з компанією, представниками правоохоронних органів проводяться слідчі дії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір.

«Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з «Київміськбудом». Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо. Зазначу, що компанія працює виключно у правовому полі, тож ми переконані, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними. «Київміськбуд» продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває. Впевнений, що все буде добре!», – йдеться в повідомленні.

Кушнір підкреслив, що компанія максимально відкрита, менеджмент сприяє слідчим діям.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у Мін’юст.

Читайте також: Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться
Теги: обшук Київ будівництво Ігор Кушнір

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепу вручили повістку на допит
Справа Алексєєва: нардеп прокоментував обшук
30 червня, 11:03
Детективи перевіряють причетність народної обраниці до отримання неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях»
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
5 липня, 21:56
Малюська пояснив, що відбувається у Міністерстві юстиції
Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію
8 липня, 18:21

Новини

У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки
У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки
У столичній лікарні за нез’ясованих обставин помер військовий
У столичній лікарні за нез’ясованих обставин помер військовий
Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Кличко в свій день народження звернувся до українців та ЗСУ
Кличко в свій день народження звернувся до українців та ЗСУ
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
Київський фунікулер закривається на ремонт
Київський фунікулер закривається на ремонт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
48K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
33K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
22K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
14K
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни
13K
«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ

Новини

На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Вчора, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту