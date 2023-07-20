У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки

«Київміськбуд» продовжує роботу у штатному режимі

У головному офісі «Київміськбуду» та інших приміщеннях, пов’язаних з компанією, представниками правоохоронних органів проводяться слідчі дії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір.

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«Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з «Київміськбудом». Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо. Зазначу, що компанія працює виключно у правовому полі, тож ми переконані, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними. «Київміськбуд» продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває. Впевнений, що все буде добре!», – йдеться в повідомленні.

Кушнір підкреслив, що компанія максимально відкрита, менеджмент сприяє слідчим діям.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у Мін’юст.