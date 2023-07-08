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Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію
Малюська пояснив, що відбувається у Міністерстві юстиції
фото: Денис Малюська/Facebook

Міністр анонсував кадрові рішення

Міністр юстиції Денис Малюська відреагував на новину щодо обшуків, які проводило у Мін’юсті Державне бюро розслідувань. Він цей факт заперечив.

«ДБР до Мінʼюсту не приходило, обшуку не було, державний секретар не був головою тендерного комітету», – написав міністр.

Однак проблеми із закупівлями Міністерство юстиції усе ж має, визнав очільник відомства.

«Тендер кількарічної давнини, який мені виглядає вкрай дивним (хоча формально все виглядає цілком пристойно і прозоро). На дивність тендеру першими звернули увагу колеги з СБУ, є кримінальне провадження, максимально з ними співпрацюємо», – написав Малюська.

Міністр також пообіцяв вжити заходів, аби не допустити подібних дій у майбутньому.

«Кадрові рішення у процесі прийняття та оформлення. Вважаю, що для цього достатньо факту нереагування на «дивність» тендеру з боку відповідальних державних службовців, навіть якщо злочинного умислу у них не було», – пояснив очільник Мін’юсту.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Міністерства юстиції. Обшуки відбуваються в рамках справи щодо зловживань під час закупівлі послуг з обладнання кібербезпеки.

До слова, напередодні ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України».

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Крім того, у Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото).

Читайте також: Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться
Теги: міністр Міністерство юстиції тендер Денис Малюська

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