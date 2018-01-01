У «Самопомочі» розповіли, чому їх депутат повзала на колінах перед очільником Печерська

«Такого сорому за владу я не відчувала з осені 2013 року»

Сьогодні, 23 лютого, у залі засідань Печерської районної державної адміністрації звітував очільник району Сергій Мартинчук. На думку представників політичної сили «Самопоміч», публічний звіт голови району про підсумки роботи райдержадміністрації за 2017 рік був «липовим». «Без будь-якої аргументації невідомі



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«Такого сорому за владу я не відчувала з осені 2013 року»

Сьогодні, 23 лютого, у залі засідань Печерської районної державної адміністрації звітував очільник району Сергій Мартинчук.

На думку представників політичної сили «Самопоміч», публічний звіт голови району про підсумки роботи райдержадміністрації за 2017 рік був «липовим».

«Без будь-якої аргументації невідомі спортивної статури не пускали представників громади Печерська на захід. А депутат «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді Наталія Манойленко мала буквально прориватися до зали, де відбувався звіт», - йдеться у повідомленні.

Манойленко також зазначила, що зала, де зачитувався звіт, була наповнена студентами та співробітниками бюджетних організацій.

В результаті через живий коридор, який організувала громада Печерського району для Наталії Манойленко, їй вдалося потрапити у залу.

Втім невдовзі після цього захід закінчився, а «запрошені гості» швидко залишили приміщення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що народний депутат Ольга Червакова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виклала світлини, як депутат Київради Наталія Манойленко повзала на колінах по столу у залі засідань Печерської РДА.