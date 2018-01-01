Марки присвячені УПА. Поляки випустили марку з головнокомандувачем Шухевичем
- Сьогодні, 16:05
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У столиці відкриється виставка тернопільського філателіста
27 лютого у Верховній Раді України відкриють виставку філателістичних знаків про Романа Шухевича. Її приурочать до 110-річчя з дня народження головнокомандувача УПА та 75-річчя створення Української повстанської армії.
Покажуть зразки марок із зображенням Романа Шухевича, які видавали в США, Польщі та Україні. Колекцію протягом 20 років збирає історик з Тернополя Василь Штокало.
«Марки, конверти та інші філателістичні знаки в моїй колекції займають 48 аркушів формату А3, - розповідає Василь Штокало. - Першою була марка Підпільної пошти України, яку створили члени ОУН 1949 року. Спочатку таку філателію друкували в Західній Німеччині, згодом вона почала з'являтися у Сполучених Штатах.
Створені українськими націоналістами марки не могли використовуватися для оплати поштових послуг, але в США їх дозволяли клеїти на конверти поруч із офіційними. Американцям подобалось так дошкуляти совітам. Правда, якщо подібний лист приходив до Радянського Союзу, то його відразу знищували. А відповідні органи зацікавлювалися особою отримувача».
«Цей артефакт показує, що не завжди українсько-польські відносини були напруженими, - продовжує Штокало. - «Солідарність» на чолі з електриком, майбутнім президентом Польщі Лехом Валенсою виступала за вихід Польщі з-під впливу СРСР, встановлення демократії. Українську повстанську армію, литовських Лісових братів та інші антикомуністичні рухи в Східній Європі сприймали як своїх історичних однодумців і союзників. Щоб розхитувати тоталітарний режим, "Солідарність" випустила колекцію марок. З українців на них представлені Роман Шухевич та Голова проводу ОУН Ярослав Стецько».
Експозиція під назвою «Від столиці Воюючої України (ОУН-УПА-УГВР), село Бишки на Тернопіллі – до столиці незалежної України, Київ» працюватиме у Верховній Раді до 2
Джерело: Gazeta.ua