Марки присвячені УПА. Поляки випустили марку з головнокомандувачем Шухевичем

У столиці відкриється виставка тернопільського філателіста

27 лютого у Верховній Раді України відкриють виставку філателістичних знаків про Романа Шухевича. Її приурочать до 110-річчя з дня народження головнокомандувача УПА та 75-річчя створення Української повстанської армії. Покажуть зразки марок із зображенням Романа Шухевича, які видавали в США, Польщі та Україні. Колекцію протягом 20 років



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У столиці відкриється виставка тернопільського філателіста

27 лютого у Верховній Раді України відкриють виставку філателістичних знаків про Романа Шухевича. Її приурочать до 110-річчя з дня народження головнокомандувача УПА та 75-річчя створення Української повстанської армії.

Покажуть зразки марок із зображенням Романа Шухевича, які видавали в США, Польщі та Україні. Колекцію протягом 20 років збирає історик з Тернополя Василь Штокало.

«Марки, конверти та інші філателістичні знаки в моїй колекції займають 48 аркушів формату А3, - розповідає Василь Штокало. - Першою була марка Підпільної пошти України, яку створили члени ОУН 1949 року. Спочатку таку філателію друкували в Західній Німеччині, згодом вона почала з'являтися у Сполучених Штатах.

Створені українськими націоналістами марки не могли використовуватися для оплати поштових послуг, але в США їх дозволяли клеїти на конверти поруч із офіційними. Американцям подобалось так дошкуляти совітам. Правда, якщо подібний лист приходив до Радянського Союзу, то його відразу знищували. А відповідні органи зацікавлювалися особою отримувача».

Одна з родзинок колекції - неофіційна марка польської профспілки «Солідарність», яку видали 1987 року.

«Цей артефакт показує, що не завжди українсько-польські відносини були напруженими, - продовжує Штокало. - «Солідарність» на чолі з електриком, майбутнім президентом Польщі Лехом Валенсою виступала за вихід Польщі з-під впливу СРСР, встановлення демократії. Українську повстанську армію, литовських Лісових братів та інші антикомуністичні рухи в Східній Європі сприймали як своїх історичних однодумців і союзників. Щоб розхитувати тоталітарний режим, "Солідарність" випустила колекцію марок. З українців на них представлені Роман Шухевич та Голова проводу ОУН Ярослав Стецько».

Експозиція під назвою «Від столиці Воюючої України (ОУН-УПА-УГВР), село Бишки на Тернопіллі – до столиці незалежної України, Київ» працюватиме у Верховній Раді до 2

Роман Шухевич - головнокомандувач УПА. Народився 30 червня 1907 року у Львові. Очолював галицький крайовий провід Організації українських націоналістів. У 1941-1942 роках був командиром військового підрозділу «Нахтігаль» у складі іноземних легіонів Вермахту. Був головою Секретаріату Української головної визвольної ради. Загинув 5 березня 1950 року у бою із загоном радянських спецслужб в селі Білогорщі поблизу Львова. Мав підпільні псевдо «Білий», «Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан», «Чернець», «Чух», «Тур», «Тарас Чупринка». Посмертно нагороджений званням Героя України.

Джерело: Gazeta.ua