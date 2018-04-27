У САП заявили, що мільйонна застава для СБУшника Карамушки замала

«Ми будемо апелювати на рішення суду», - повідомив Кривенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав арешт з можливістю внесення 1,2 млн грн застави для керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного у хабарництві, і проситиме



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Фото: НАБУ

«Ми будемо апелювати на рішення суду», - повідомив Кривенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав арешт з можливістю внесення 1,2 млн грн застави для керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного у хабарництві, і проситиме збільшити йому заставу.

Про це 27 квітня заявив журналістам прокурор САП Володимир Кривенко.

«Не дивлячись на те, що по суті наше клопотання задоволене, вважаю суму застави неспіврозмірну у вчиненому кримінальному правопорушенні. Вважаю, що особа зможе її оплатити, тому ми будемо апелювати на вказане рішення суду до апеляційного суду Києва», - повідомив Кривенко.

Він також зазначив, що в разі внесення співробітником СБУ застави, визначеної судом у розмірі 1,2 млн грн, САП відразу направить до суду клопотання про відсторонення його від посади.

У свою чергу захисник підозрюваного Карамушки Олександр Горобець, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде внесена застава за Карамушку, сказав, що «зараз родичі і знайомі будуть вирішувати це питання».

«На цей час ми не знаємо», - повідомив адвокат.

Нагадаємо, співробітника СБУ Карамушку затримали 24 квітня у Києві за вимагання 47,5 тисяч доларів хабаря за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України у незаконний спосіб.

НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування справи Карамушки.

Джерело: УНН