  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Навчання після локдауну. Як і коли столичні школи закінчать рік

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Школам радять у травні організувати&nbsp;&laquo;уроки просто неба&raquo; - Навчання після локдауну. Як і коли столичні школи закінчать рік
    Школам радять у травні організувати «уроки просто неба»
    Фото з відкритих джерел

    Столичні школи отримали рекомендації щодо завершення навчального процесу

    Подовжувати освітній процес у закладах освіти столиці на літо не будуть. Про це заявив Департамент освіти і науки Києва.

    Зазначається, що увесь 2020/2021 рік заклади освіти Києва працювали за власними розробленими індивідуальними моделями: в очному, дистанційному та змішаному форматах. «Отже, програми з навчальних предметів виконано, продовжувати навчання понад схвалену педагогічними радами структуру навчального року немає потреби!» – підкреслили у Департаменті освіти і науки Києва.

    Департамент дав поради педагогічним колективам:

    • організувати у травні освітній процес для учнів (за умови сприятливих природних умов), використовуючи методику «уроки просто неба» Василя Сухомлинського;
    • для 11-класників у травні (за умови готовності колективу) – застосувати модель «трансформера»: змінити звичайний класно-урочиной режим навчання на індивідуально груповий. Детальні інструкції щодо організації такого навчання ви можете переглянути у розділі «Дистанційне навчання» https://bit.ly/2R6ftmm;
    • використати перші 2 тижні червня для проведення екскурсії, індивідуальних та групових занять/консультації, практикумів тощо.

    Також школам рекомендовано:

    • видати випускникам 9 класів свідоцтва про базову освіту до 10 червня,
    • видати свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам 11 класу до 30 червня,
    • провести випробування до 5-9 класів 8 та 10 червня (при проведенні конкурсного відбору),
    • не припиняти у травні для учнів 1-10 класів освітній процес у період проведення ЗНО.

    Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження.

    Столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

    Читайте також:
    Теги: Київ освіта школа карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies