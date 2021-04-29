Навчання після локдауну. Як і коли столичні школи закінчать рік

Столичні школи отримали рекомендації щодо завершення навчального процесу

Подовжувати освітній процес у закладах освіти столиці на літо не будуть. Про це заявив Департамент освіти і науки Києва.

Зазначається, що увесь 2020/2021 рік заклади освіти Києва працювали за власними розробленими індивідуальними моделями: в очному, дистанційному та змішаному форматах. «Отже, програми з навчальних предметів виконано, продовжувати навчання понад схвалену педагогічними радами структуру навчального року немає потреби!» – підкреслили у Департаменті освіти і науки Києва.

Департамент дав поради педагогічним колективам:

організувати у травні освітній процес для учнів (за умови сприятливих природних умов), використовуючи методику «уроки просто неба» Василя Сухомлинського;

для 11-класників у травні (за умови готовності колективу) – застосувати модель «трансформера»: змінити звичайний класно-урочиной режим навчання на індивідуально груповий. Детальні інструкції щодо організації такого навчання ви можете переглянути у розділі «Дистанційне навчання» https://bit.ly/2R6ftmm;

використати перші 2 тижні червня для проведення екскурсії, індивідуальних та групових занять/консультації, практикумів тощо.

Також школам рекомендовано:

видати випускникам 9 класів свідоцтва про базову освіту до 10 червня,

видати свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам 11 класу до 30 червня,

провести випробування до 5-9 класів 8 та 10 червня (при проведенні конкурсного відбору),

не припиняти у травні для учнів 1-10 класів освітній процес у період проведення ЗНО.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження.

Столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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