У школах Києва заборонили політичну агітацію

Про заборону політичної агітації у навчальних закладах

Депутати Київради в цілому підтримали проект рішення, спрямований на заборону розповсюдження реклами політичного характеру, ведення політичної агітації серед учнів та здійснення політичного брендингу в будь-якій формі на території столичних шкіл. Про це інформує прес-служба «Самопомочі», повідомляє «Главком». За



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Про заборону політичної агітації у навчальних закладах

Депутати Київради в цілому підтримали проект рішення, спрямований на заборону розповсюдження реклами політичного характеру, ведення політичної агітації серед учнів та здійснення політичного брендингу в будь-якій формі на території столичних шкіл.

Про це інформує прес-служба «Самопомочі», повідомляє «Главком».

За відповідний документ авторства депутатів фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді Сергія Гусовського, Наталії Шульги та Олега Макарова проголосували 66 депутатів.

Вищезгаданий проект рішення вводить офіційну заборону на будь-яку агітацію політичного характеру чи просування політичного брендингу на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва. Окрім цього, рішення встановлює заборону на використання матеріально-технічної бази шкіл для розміщення громадських приймалень чи здійснення агітації. Персональна відповідальність за дотримання цих заборон покладається на директорів шкіл.

Таке рішення депутат столичної «Самопомочі» Олег Макаров пояснює тим, що у Києві неодноразово фіксували випадки, коли загальноосвітні навчальні заклади перетворювалися на поле для ведення політичної діяльності.

«На жаль, деякі місцеві політичні діячі не соромляться друкувати букварі з своїми фото, розміщавати свої приймальні на території шкіл або вішати свої портрети при вході в школу, прямо біля державного прапора», – відзначає депутат.