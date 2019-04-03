У школі під Києвом на дітей посипалася плитка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Плитка обвалилася, коли учні виходили з приміщення їдальні Фото: Нацполіція

Травми отримав шестирічний хлопчик

У школі в селі Музичі Києво-Святошинського району на учня впала плитка з рештками цементу, коли учні організовано виходили з приміщення їдальні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, працівники ювенальної превенції.

«Вчитель миттєво відреагувала, відвела хлопчика на безпечну відстань і одразу викликала швидку допомогу. Медики доправили 6-річного школяра до лікарняного закладу, де йому діагностували скальповану рану голови та надали медичну допомогу. Наразі стан хлопчика стабільний», - інформують у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування працівники поліції встановлять причини та винуватців події.

Нагадаємо, 27 березня в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А у Києві під час будівельних робіт стався обвал 8 плит перекриття.

Як повідомлялося, в кареті швидкої медичної допомоги померла одна з жінок, постраждалих під час обрушення.