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    У школі під Києвом на дітей посипалася плитка (фото)

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    Плитка обвалилася, коли учні виходили з приміщення їдальні - У школі під Києвом на дітей посипалася плитка (фото)
    Плитка обвалилася, коли учні виходили з приміщення їдальні
    Фото: Нацполіція

    Травми отримав шестирічний хлопчик

    У школі в селі Музичі Києво-Святошинського району на учня впала плитка з рештками цементу, коли учні організовано виходили з приміщення їдальні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, працівники ювенальної превенції.

    «Вчитель миттєво відреагувала, відвела хлопчика на безпечну відстань і одразу викликала швидку допомогу. Медики доправили 6-річного школяра до лікарняного закладу, де йому діагностували скальповану рану голови та надали медичну допомогу. Наразі стан хлопчика стабільний», - інформують у поліції.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.  

    Під час проведення досудового розслідування працівники поліції встановлять причини та винуватців події.

    Нагадаємо, 27 березня в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А у Києві під час будівельних робіт стався обвал 8 плит перекриття. 

    Як повідомлялося, в кареті швидкої медичної допомоги померла одна з жінок, постраждалих під час обрушення.

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