Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)

Інсталяція на Банковій присвячена 30-річчю Незалежності України

Біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальний інсталяція, присвячена 30-річчю Незалежності України.

У написі YOUkraine дзеркальні цифри – 3 та 0 – встановлені на літері «і», повідомляє «Сьогодні».

За словами правоохоронців, які чергують біля Офісу президента, на арт-об'єкт намагаються залізти дорослі й діти, щоб зробити світлину на пам'ять.

Дзеркальні букви вже у відбитках рук. Правоохоронці просять людей не чіпати руками букви і не залазити на них.

Зазначимо, що нові двері в Офіс президента ще не вставили, там все ще фанера.

Нагадамо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

У Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1,57 млн грн.