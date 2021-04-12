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    Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)

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    Дзеркальна інсталяція перед Офісом президента - Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)
    Дзеркальна інсталяція перед Офісом президента
    Фото: Сьогодні

    Інсталяція на Банковій присвячена 30-річчю Незалежності України

    Біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальний інсталяція, присвячена 30-річчю Незалежності України.

    У написі YOUkraine дзеркальні цифри – 3 та 0 – встановлені на літері «і», повідомляє «Сьогодні».

    За словами правоохоронців, які чергують біля Офісу президента, на арт-об'єкт намагаються залізти дорослі й діти, щоб зробити світлину на пам'ять.

    Дзеркальні букви вже у відбитках рук. Правоохоронці просять людей не чіпати руками букви і не залазити на них.

    Зазначимо, що нові двері в Офіс президента ще не вставили, там все ще фанера.

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    Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)
    Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)
    Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)
    Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)
    Без дверей, але з інсталяцією. Біля Офісу президента з’явився новий арт-об’єкт (фото)
    Фото: Сьогодні

    Нагадамо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

    Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

    В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

    У Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1,57 млн грн.

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    Теги: Київ Офіс президента Сергій Стерненко
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