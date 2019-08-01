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    У службі таксі Uklon заявили про непричетність водія-ґвалтівника до їхнього сервісу

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    У службі таксі Uklon заявили про непричетність водія-ґвалтівника до їхнього сервісу

    Підозрюваний у зґвалтуванні водій ніколи не перебував в будь-яких договірних відносинах з ТОВ «Уклон»

    Служба таксі Uklon заявила, що водій автомобіля марки «Рено», який у ніч на 31 липня у лісі на Новоірпінській трасі зґвалтував і пограбував пасажирку, ніколи не був її співробітником. Про це повідомила «Главкому» пресслужба ТОВ «Уклон».

    «Повідомляємо Вас про те, що водій автомобіля марки «Рено», зеленого кольору, д.н.з. АН ** ІА, не перебуває та не перебував в будь-яких договірних відносинах з ТОВ «Уклон», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, зазначається, що брендування вищевказаного автомобіля нібито написом Uklon є недоведеним фактом.

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    Як повідомлялося, у ніч на середу, 31 липня, на Новоірпінской трасі в лісі стався страшний інцидент: чоловік-таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував. Після скоєння злочину водій зник. Постраждала повідомила про це своїй подрузі, яка і зателефонувала в поліцію.

    За словами дівчини, щоб дістатися додому, вона на Академмістечку зупинила автомобіль Renault, який був обклеєний наліпками Uklon. Під час поїздки чоловік звернув у ліс, де побив, зґвалтував і пограбував дівчину.

    1 серпня поліція повідомила про затримання таксиста за зґвалтування та пограбування жінки.

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