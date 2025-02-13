Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей
фото: ДСНС України, Facebook

У вогні загинули жінка 1958 року народження та чоловік 1984 року народження

У двох населених пунктах Київщини протягом ночі та ранку 13 лютого сталися смертельні пожежі, спричинені палінням у ліжку. У вогні загинули жінка 1958 року народження та чоловік 1984 року народження. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області.

Як повідомляється, перший випадок стався у селі Паришків Баришівської громади. 

«Пізно ввечері 12 січня о 22:31 до броварських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку. Вже на місці виклику від сусідів рятувальники дізналися, що в приміщенні може перебувати господиня. Пожежу ліквідували о 01:16 силами 9 чоловік особового складу. А от власницю – жінку, 1958 року народження, врятувати, на жаль, не вдалося», – йдеться у повідомленні.

На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей фото 1
фото: ДСНС України, Facebook

Ще одна трагедія сталася вже зранку 13 лютого у селі Тадіївка Маловільшанської громади. 

«О 05:37 виклик на пожежу отримали білоцерківські вогнеборці. По прибуттю на місце спостерігалося сильне задимлення в будівлі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1984 року народження. Пожежу було ліквідовано о 06:39», – зазначили у ДСНС.

На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей фото 2
ото: ДСНС України, Facebook

Нагадаємо, у Дніпрі у провулку Парусний під час пожежі у квартирі постраждав чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Як виявилося, горіла квартира на другому поверсі. Вогонь охопив речі в оселі на загальній площі 25 кв м. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли з палаючого приміщення чоловіка та передали його медикам.

Раніше повідомлялося, що  у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим. Як виявилося, займання виникло у в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Зазначається, що під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували дитину, а також вивели 13 осіб на безпечну відстань від полум’я. Крім того, постраждали дві жінки та чоловік.

Читайте також:

Теги: Київщина пожежа смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київський режисер, військовослужбовець 207-го батальйону тероборони ЗСУ Ярослав Шапочка загинув
Під Соледаром загинув київський режисер і журналіст Ярослав Шапочка
11 лютого, 13:11
У Кривому Розі родини загиблих захисників зібралися на пікет
Скандал із проєктом меморіалу у Кривому Розі: родини загиблих військових вийшли на пікет
29 сiчня, 14:04
З числа повернених «на щиті» оборонців 451 з Донецького напрямку
Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців
24 сiчня, 14:18
Посадовець опублікував фото пошкодженого будинку і заявив, що біля нього вже були прильоти у 2022 році
Атака «шахедів» на Львівщину. Садовий повідомив деталі
24 сiчня, 09:50
На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок
Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
24 сiчня, 07:24
Наразі чоловік перебуває під вартою
78-річного чоловіка засуджено на 10 років тюрми за вбивство дружини
21 сiчня, 02:02
Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська»
Зеленський відреагував на удари РФ по Києву та Запоріжжю
18 сiчня, 13:07
Нафтопереробний завод виробляє майже 7% усього дизпалива в країні
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу
16 сiчня, 16:34
Потяг сполученням Київ-Львів збив 18-річного жителя села Тарасівка
На Київщині 18-річний хлопець потрапив під потяг: деталі трагедії
14 сiчня, 14:30

Новини

На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей
На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей
Правоохоронці проводять обшуки у компанії «Київміськсвітло»
Правоохоронці проводять обшуки у компанії «Київміськсвітло»
У Києві поліція перекрила канал збуту зброї та боєприпасів
У Києві поліція перекрила канал збуту зброї та боєприпасів
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
30K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
11K
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
5997
«Запіздала ініціатива» від Арахамії викликала сміх у залі Верховної Ради (відео)

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua