На Київщині паління у ліжку забрало життя двох людей

У вогні загинули жінка 1958 року народження та чоловік 1984 року народження

У двох населених пунктах Київщини протягом ночі та ранку 13 лютого сталися смертельні пожежі, спричинені палінням у ліжку. У вогні загинули жінка 1958 року народження та чоловік 1984 року народження. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області.

Як повідомляється, перший випадок стався у селі Паришків Баришівської громади.

«Пізно ввечері 12 січня о 22:31 до броварських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку. Вже на місці виклику від сусідів рятувальники дізналися, що в приміщенні може перебувати господиня. Пожежу ліквідували о 01:16 силами 9 чоловік особового складу. А от власницю – жінку, 1958 року народження, врятувати, на жаль, не вдалося», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС України, Facebook

Ще одна трагедія сталася вже зранку 13 лютого у селі Тадіївка Маловільшанської громади.

«О 05:37 виклик на пожежу отримали білоцерківські вогнеборці. По прибуттю на місце спостерігалося сильне задимлення в будівлі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1984 року народження. Пожежу було ліквідовано о 06:39», – зазначили у ДСНС.

ото: ДСНС України, Facebook

Нагадаємо, у Дніпрі у провулку Парусний під час пожежі у квартирі постраждав чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Як виявилося, горіла квартира на другому поверсі. Вогонь охопив речі в оселі на загальній площі 25 кв м. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли з палаючого приміщення чоловіка та передали його медикам.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим. Як виявилося, займання виникло у в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Зазначається, що під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували дитину, а також вивели 13 осіб на безпечну відстань від полум’я. Крім того, постраждали дві жінки та чоловік.