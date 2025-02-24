Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла

Через аварію без тепла залишилися 176 житлових будинків, дві поліклініки та 18 закладів освіти

У ніч проти 24 лютого на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Як зазначається, на місці аварії тривають ремонтні роботи. Зважаючи на низьку температуру зовнішнього повітря, залучені посилені аварійні бригади підприємства.

«На час робіт призупинять теплопостачання споживачам теплової енергії в мікрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» та частково на просп. Голосіївському: у 176 житлових будинках, двох поліклініках і 18 закладах освіти», – повідомили у «Київтеплоенерго».

Ремонтні роботи планують завершити впродовж доби, одразу після цього розпочнеться подача теплоносія. Управителі будинків повинні будуть забезпечити циркуляцію тепла внутрішньобудинковою системою опалення.

Нагадаємо, в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку.

До слова, мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м. Це усереднене нарахування для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками.