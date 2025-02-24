Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла
На місці аварії тривають ремонтні роботи
фото: «Київтеплоенерго»

Через аварію без тепла залишилися 176 житлових будинків, дві поліклініки та 18 закладів освіти

У ніч проти 24 лютого на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Як зазначається, на місці аварії тривають ремонтні роботи. Зважаючи на низьку температуру зовнішнього повітря, залучені посилені аварійні бригади підприємства. 

«На час робіт призупинять теплопостачання споживачам теплової енергії в мікрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» та частково на просп. Голосіївському: у 176 житлових будинках, двох поліклініках і 18 закладах освіти», – повідомили у «Київтеплоенерго».

Ремонтні роботи планують завершити впродовж доби, одразу після цього розпочнеться подача теплоносія. Управителі будинків повинні будуть забезпечити циркуляцію тепла внутрішньобудинковою системою опалення.

Нагадаємо, в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку.

До слова, мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м. Це усереднене нарахування для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками.

Читайте також:

Теги: Київ опалення Київтеплоенерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять
У Києві ділки пропонували посвідчення водія без іспитів та навчання за $1 тис.
27 сiчня, 15:42
У «Київському метрополітені» також триває набір на курси машиністів поїздів метро
У київському метро 5-6 лютого відбудеться ярмарок транспортних вакансій
31 сiчня, 13:22
Інформацію про бійку правоохоронці вивили під час моніторингу соціальних мереж
У Києві сталася жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат, за справу взялася поліція
2 лютого, 17:21
Віталій Кличко провів зустріч з Євгеном Клопотенком
Клопотенко зустрівся із Кличком: соцмережа здивована одягом кулінара
7 лютого, 18:35
Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
10 лютого, 18:24
Слідчі зʼясовують всі обставини події
У Києві трамвай збив на смерть чоловіка
22 лютого, 23:50
Дрони атакують Київ
У Деснянському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника
Вчора, 23:14
Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)
20 лютого, 12:15
А з 07:00 до 11:00 обмеження діятимуть по вул. Хрещатик
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями
Сьогодні, 07:20

Новини

На фронті загинув український актор Олексій Самойленко
На фронті загинув український актор Олексій Самойленко
Ексмуфтій мусульман України нагадав, що допомогло вистояти у перші дні війни
Ексмуфтій мусульман України нагадав, що допомогло вистояти у перші дні війни
Президент України та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів (фото, відео)
Президент України та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів (фото, відео)
У Києві 25 лютого - 2 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 25 лютого - 2 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла
Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла
Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
362K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
26K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
19K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua