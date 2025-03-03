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Чи стане Київ містом музики ЮНЕСКО? Київрада б'є на сполох: залишилися лічені години

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи стане Київ містом музики ЮНЕСКО? Київрада б'є на сполох: залишилися лічені години
Київ почав готувати заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО у минулому році
фото: КМДА

Депутатка Київради Вікторія Муха пояснила, хто зриває отримання статусу

Київ майже завершив підготовку заявки на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО. До її подачі залишився останній, обов'язковий, крок і лічені години до дедлайну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій у Київській міській раді Вікторії Мухи.  

Як повідомила депутатка Київради, понад рік тривала наполеглива робота, до подачі Києвом заявки на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО вже все готове, однак залишався останній крок – отримання листа-відповіді від Національної комісії ЮНЕСКО, який є обов'язковою складовою документів, що подаються.

«Чекаємо вже більше місяця, жодної відповіді станом на зараз... Дедлайн подачі заявки – 3 березня. Залишаються лічені години», – написала стривожена голова комісії. 

За словами Вікторії Мухи, втративши цей момент, наступний раз подати заявку на приєднання до Мережі креативних міст ЮНЕСКО Київ зможе лише через два роки.

Депутатка Київради зазначає, що окрім витраченого часу команди та втраченої можливості, з жахом думає про те, як пояснювати причину іноземним містам – членам Мережі, з якими комунікували та обговорювали можливості співпраці та які висловлювали підтримку.

«Зараз же запитують чи Київ надіслав заявку. Все ще маємо надію», – Вікторія Муха. 

Мережу креативних міст ЮНЕСКО було створено у 2004 році. Її головна мета – включити мистецтво й творчість в основу міських планів розвитку на місцевому й міжнародному рівнях. Мережа охоплює близько 300 міст і сім творчих галузей: ремесла й народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література й музика.

У 2015 році Львів став Містом літератури, у 2019 такий же статус отримала Одеса. У 2021 році Харків набув статус Міста музики.

До слова, 28 січня у Львові відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні. Так, офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи. Хаб у центрі Львова працюватиме на першому і другому поверхах загальною площею 402 м.кв. На першому поверсі діятиме муніципальна бібліотека-цукерня. На другому – облаштована рецепція, кімнати для коворкінгу та проведення подій, зона для розміщення експозицій, мультимедійна студія для аудіо та відеозапису. 

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Теги: Київ ЮНЕСКО Київрада

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