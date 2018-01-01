У столичних багатоквартирних будинках встановлюють антівандальне обладнання

У житлових будинках Києва встановили систему охорони від крадіжок теплолічильників і ліфтового обладнання

У 56 житлових будинках столиці встановлена система охорони в підвальних і ліфтових приміщеннях для захисту будинкового обладнання від крадіжок. Обладнання встановлене коштом міського бюджету. Подальше обслуговування охоронних систем здійснюватиметься за рахунок абонентської плати, що сплачують мешканці. Про це інформують в



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У житлових будинках Києва встановили систему охорони від крадіжок теплолічильників і ліфтового обладнання

У 56 житлових будинках столиці встановлена система охорони в підвальних і ліфтових приміщеннях для захисту будинкового обладнання від крадіжок. Обладнання встановлене коштом міського бюджету. Подальше обслуговування охоронних систем здійснюватиметься за рахунок абонентської плати, що сплачують мешканці.

Про це інформують в КП «Київжитлоспецексплуатація», що здійснює виконання міського проекту встановлення сигналізації у житлових будинках, повідомляє «Главком».

Сьогодні охоронна сигналізація встановлена у 64 приміщеннях рамок управління теплом і 153 машинних приміщеннях ліфтів (у багатопід’їздних будинках часто є кілька рамок управління теплом).

У «КЖСЕ» зазначили, що в процесі встановлення охоронних систем підприємство забезпечує заміну, ремонт або встановлення дверей, аби зловмисники не могли потрапити до будинку, викрасти або понівечити майно людей.

Нагадаємо, у 2015 році міська влада запровадила пілотний проект – встановлення систем охорони в будинках для захисту від крадіжок теплолічильників та ліфтового обладнання. Місто безкоштовно встановлює обладнання системи захисту, а мешканцям будинку необхідно взяти на себе щомісячну абонплату, яка складатиме кілька гривень, залежно від будинку і кількості точок охорони.

За даними ПАТ «Київенерго», у 2016 році понівечено 241 лічильник тепла, вкрадено – 407.

За даними Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, було викрадено гальмівні котушки обладнання ліфтів у 2504 домах міста. Злодії продають на металобрухт за кількасот гривень якісне робоче обладнання, яке потім комунальні служби купують у рази дорожче, щоб відновити роботу ліфта чи будинкового лічильника.