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    У столичних багатоквартирних будинках встановлюють антівандальне обладнання

    У житлових будинках Києва встановили систему охорони від крадіжок теплолічильників і ліфтового обладнання
    У 56 житлових будинках столиці встановлена система охорони в підвальних і ліфтових приміщеннях для захисту будинкового обладнання від крадіжок. Обладнання встановлене коштом міського бюджету. Подальше обслуговування охоронних систем здійснюватиметься за рахунок абонентської плати, що сплачують мешканці. Про це інформують в
    • Сьогодні, 08:36
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    У житлових будинках Києва встановили систему охорони від крадіжок теплолічильників і ліфтового обладнання

    У 56 житлових будинках столиці встановлена система охорони в підвальних і ліфтових приміщеннях для захисту будинкового обладнання від крадіжок. Обладнання встановлене коштом міського бюджету. Подальше обслуговування охоронних систем здійснюватиметься за рахунок абонентської плати, що сплачують мешканці.

    Про це інформують в КП «Київжитлоспецексплуатація», що здійснює виконання міського проекту встановлення сигналізації у житлових будинках, повідомляє «Главком».

    Сьогодні охоронна сигналізація встановлена у 64 приміщеннях рамок управління теплом і 153 машинних приміщеннях ліфтів (у багатопід’їздних будинках часто є кілька рамок управління теплом).

    У «КЖСЕ» зазначили, що в процесі встановлення охоронних систем підприємство забезпечує заміну, ремонт або встановлення дверей, аби зловмисники не могли потрапити до будинку, викрасти або понівечити майно людей.

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    Нагадаємо, у 2015 році міська влада запровадила пілотний проект – встановлення систем охорони в будинках для захисту від крадіжок теплолічильників та ліфтового обладнання. Місто безкоштовно встановлює обладнання системи захисту, а мешканцям будинку необхідно взяти на себе щомісячну абонплату, яка складатиме кілька гривень, залежно від будинку і кількості точок охорони.

    За даними ПАТ «Київенерго», у 2016 році понівечено 241 лічильник тепла, вкрадено – 407.

    За даними Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, було викрадено гальмівні котушки обладнання ліфтів у 2504 домах міста. Злодії продають на металобрухт за кількасот гривень якісне робоче обладнання, яке потім комунальні служби купують у рази дорожче, щоб відновити роботу ліфта чи будинкового лічильника.

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