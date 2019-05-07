У столичній мерії підписано угоду щодо проектування парку «Почайна»



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Площа парку становитиме близько 15 га

Сьогодні у Київській міській держадміністрації відбулося підписання договору на розробку проекту парку «Почайна».

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, хоча від проведення конкурсу й визначення переможців пройшло два роки, процес впевнено рухається до свого логічного завершення. Адже це дуже складний об’єкт проектування: не просто територія, а річка, існування якої довгі роки було під питанням. Але завдяки киянам – Громадському руху «Почайна» Анабелли Моріної, депутату Київради Костянтину Богатову, громаді Оболонського району – річку вдалося зберегти, надихнути архітекторів на створення проекту, переконати владу в необхідності створення парку.

Договір сьогодні підписано між КП «Київміськрозвиток» та ТОВ «Вишукане садівництво».

Договір на розробку проекту парку уклали за процедурою передачі авторських прав від переможців конкурсу – фізичних осіб, які не могли підтвердити можливість проведення всіх необхідних робіт власними силами. Тому було вирішено передати компанії, яка зможе своїми ресурсами виконати такий великий і складний проект.

«Ми як автори (фізичні особи), що перемогли у конкурсі проектів на ревіталізацію річки Почайна, продовжуємо роботу над проектом, просто визначено генпроектувальника, а один із нас – Віталій Ткач – буде головним архітектором проекту, – пояснює архітектор Валентин Уваров. – Всі розрахунки – за нами. Першим кроком буде геодезична зйомка на всій території майбутнього парку. За два роки, правду кажучи, територія збільшилася: до 10 гектарів додалися ще 5. І це – озеро Вовкувате».

«Далі ми будемо адаптувати ідею, з якою перемогли на архітектурному конкурсі: створення загальнодоступного парку з поєднанням всіх територій з річкою і насиченого історичною тематикою», - додав він.

«Зараз ми дуже оптимістично налаштовані, – пояснює Уваров. – Нам на роботу фактично відведено рік: на першому етапі – проектування (за швидкого отримання вихідних даних його завершимо у вересні), на другому етапі – проходження державної експертизи. Намагатимемося все зробити до кінця 2019 року. Але проект не простий, адже будемо робити парк з нуля й на складних територіях, де є гідротехнічні споруди».

Поки що працюють над наземною частиною проекту, далі піде робота з водними об’єктами. «Це розширення русла Почайни, робота над «оформленням» озера, де є план створити набережну зону і зону відпочинку на воді, зону релігійних заходів, адже передбачається встановлення хреста у водах. Все це окремі проекти, але поєднані однією концепцією, що перемогла на конкурсі. Раніше ми передбачали, що можна буде поєднати затоку Дніпра Вовкувату з парком «Почайна» за допомогою пішохідного тунелю під Набережно-Рибальською дорогою, але консультації дали невтішний результат: складно домогтися узгоджень і наразі дуже дорого», - розповів Уваров.

Нагадаємо, нещодавно виник скандал: забудовник гігантського ТРЦ Blockbuster Mall заливав частину історичної річки Почайна бетоном.

Джерело: Вечірній Київ