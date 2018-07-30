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    У столичній підземці нагадали: завтра останній день заміни старих жетонів

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    У столичній підземці нагадали: завтра останній день заміни старих жетонів

    З 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою

    У київському метрополітені нагадують, що 31 липня – останній день обміну синіх жетонів на зелені без доплати. Про це йдеться у повідомленні прес-служба КП «Київський метрополітен».

    «Завтра останній день обміну синіх жетонів на зелені без доплати. З 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою», - інформують у метрополітені.


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    Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

    Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

    Зокрема, у столичному метрополітені з 14 липня сині жетони замінять на зелені. Обміняти старі жетони на нові можна без доплати впродовж липня. 

    У касі можна буде обміняти лише один жетон, більше - тільки в сервісних центрах на станціях «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут», «Дарниця».

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