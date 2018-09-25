У столичній підземці затримали киянина з гранатами



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Фото: Нацполіція У 34-річного киянина вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

Працівники поліції отримали оперативну інформацію про чоловіка, який зберігає та збуває зброю на території міста. Оперативники встановили особу зловмисника, а коли він увійшов до метрополітену, вирішили його перевірити. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«У 34-річного киянина вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5 і запали до них та направили на проведення експертного дослідження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідства будемо встановлювати, де саме зловмисник придбав боєприпаси та з якою метою», - розповів начальник управління поліції в столичному метрополітені Віталій Биков.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.