У столичному «Гулівері» невідомі влаштували сутички з димовими шашками і кувалдами

В агентстві з розшуку активів заявляють, що «шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі»

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявили, що невідомі застосували димові шашки та кувалди на 31, 32 та 33 поверхах бізнес-центру «Гулівер». Про це йдеться у повідомленні АРМА у Facebook. «На 31, 32 та 33 поверхах БЦ «Гулівер» відбувається конфлікт між представниками компанії-управителя та



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ТРЦ «Гулівер»

В агентстві з розшуку активів заявляють, що «шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі»

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявили, що невідомі застосували димові шашки та кувалди на 31, 32 та 33 поверхах бізнес-центру «Гулівер».

Про це йдеться у повідомленні АРМА у Facebook.

«На 31, 32 та 33 поверхах БЦ «Гулівер» відбувається конфлікт між представниками компанії-управителя та невстановленими особами, які називають себе представниками власника приміщень або представниками компанії-балансоутримувача будівлі бізнес-центру», - йдеться у повідомленні.

В агентстві заявляють, що «шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі».

За версією АРМИ, невстановлені особи застосували димові шашки, через що спрацювала пожежна сигналізація.

«Кувалдами руйнуються вхідні двері, конфлікт загострюється. Національне агентство розцінює такі дії як злісне порушення ухвали суду, що є кримінально караним діянням», - наголошують в агентстві.

Також в агентстві додали, що невстановлені особи забарикадувались в приміщеннях 31 поверху та спробували заварити електричною зваркою двері, але були зупинені представниками компанії-управителя.

Водночас редактор видання «Вести» Марина Петік заявляє, що це представники АРМИ пробивають дірку у підлозі.

«В редакції на 32 поверсі сидять тітушки АРМИ, зараз вони пробивають дірку в підлозі на 31 поверх. Тобто приміщення руйнують, щоб потім сказати, ну добре заходьте», - запевняє редактор видання.

Сьогодні ввечері повідомлялося, що торговий центр «Гулівер» у Києві евакуювали.

Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що співробітники Нацполіції та головної військової прокуратури ГПУ прийшли з обшуками до редакції газети «Вести», розташованої в офісі БЦ «Гулівер».

На сайті Нацагенства з управління активами пояснюють, що 8 лютого фактично передали в управління відомства всі приміщення на 31, 32 та 33 поверхах торговельно-офісного комплексу Gulliver, не зважаючи на «опір невстановлених осіб».