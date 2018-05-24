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    У столичному метро ескалатор «зажував» руку п’ятирічної дитини

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    У столичному метро ескалатор «зажував» руку п’ятирічної дитини

    Пальці дитини потрапили між ступенями і балюстрадою

    Сьогодні на станції «Печерська» травмувалася п’ятирічна дитина.

    Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Зазначається, що мама не тримала малюка за руку, а він сидів на ескалаторі. Пальці дитини потрапили між ступенями і балюстрадою.

    Про характер травми не повідомляється.

    У відомстві просять дотримуватися правил користування метрополітеном і повторити їх з дітьми: «Тримайте дітей за руку, а зовсім маленьких на руках! Чи не затуляють за обмежувальну лінію! Тримайтеся за поручень! Не бігайте по ескалатору і не сідайте на його ступені! Дотримання цих простих правих – запорука вашої швидкої і безпечної поїздки!».

    Київ метро діти
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