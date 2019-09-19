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    У столичному метрополітені чоловік впав на рейки

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    У поліції поки не прокоментували інцидент - У столичному метрополітені чоловік впав на рейки
    У поліції поки не прокоментували інцидент

    Про стан потерпілого поки нема інформації

    У Київському метрополітені 19 вересня сталася надзвичайна подія. Чоловік з невідомих причин впав на рейки на станції метро «Видубичі».

    Про це повідомляє Апостроф.

    «Людина впала на рейки. Дістали, підняли, викликали швидку. Бережіть життя!»- йдеться у підписі до відео в Instagram.

    «На опублікованих кадрах з місця подій видно, що на допомогу чоловікові кинулися небайдужі пасажири і співробітники правоохоронних органів. Одяг потерпілого був в крові, а сам він, судячи з усього, перебував без свідомості», - написали очевидці.

    У поліції поки не прокоментували інцидент. Про стан потерпілого нічого не відомо.

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