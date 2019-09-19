У столичному метрополітені чоловік впав на рейки



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У поліції поки не прокоментували інцидент

Про стан потерпілого поки нема інформації

У Київському метрополітені 19 вересня сталася надзвичайна подія. Чоловік з невідомих причин впав на рейки на станції метро «Видубичі».

Про це повідомляє Апостроф.

«Людина впала на рейки. Дістали, підняли, викликали швидку. Бережіть життя!»- йдеться у підписі до відео в Instagram.

«На опублікованих кадрах з місця подій видно, що на допомогу чоловікові кинулися небайдужі пасажири і співробітники правоохоронних органів. Одяг потерпілого був в крові, а сам він, судячи з усього, перебував без свідомості», - написали очевидці.

У поліції поки не прокоментували інцидент. Про стан потерпілого нічого не відомо.