У столичному метрополітені чоловік впав на рейки
Про стан потерпілого поки нема інформації
У Київському метрополітені 19 вересня сталася надзвичайна подія. Чоловік з невідомих причин впав на рейки на станції метро «Видубичі».
Про це повідомляє Апостроф.
«Людина впала на рейки. Дістали, підняли, викликали швидку. Бережіть життя!»- йдеться у підписі до відео в Instagram.
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Киев, метро Выдубичи. Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую. Берегите жизнь! Быстрая связь с админами Пишите в директ и на 0937713333 #Киев #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today Подписывайтесь на нашу вторую страничку @dtpkievua Спасибо!
«На опублікованих кадрах з місця подій видно, що на допомогу чоловікові кинулися небайдужі пасажири і співробітники правоохоронних органів. Одяг потерпілого був в крові, а сам він, судячи з усього, перебував без свідомості», - написали очевидці.
У поліції поки не прокоментували інцидент. Про стан потерпілого нічого не відомо.