У столичному метрополітені назвали вартість проїзду після подорожчання

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Вартість проїзду при поповненні картки метро на 50 поїздок зросте на 1 грн 50 коп.

Для постійних пасажирів вартість проїзду у київському метро зміниться на 1 гривню 30 копійок. Про це сказав начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський під час прес-брифінгу щодо перегляду діючих тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.

За його словами, міська влада опрацювала фінансові показники транспортних підприємств, які свідчать про необхідність зміни вартості проїзду. Максимально було враховано економічну ситуацію та рівень заробітної плати у місті, а також критично важливі потреби для стабільної роботи підземки.

«Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень. Усі пільги для соціально вразливих категорій населення, а таких у метрополітені 23, – збережено», – сказав Брагінський.

Він додав, що отримані від зміни тарифу кошти будуть спрямовані на два основних напрямки: оплата енергоресурсів, що здорожчали, та наближення заробітної плати на підприємстві до середніх показників у столиці.

«Нам потрібно втримати висококваліфікованих працівників, які сьогодні масово їдуть на найпростішу роботу в Європу, де отримують 1000 євро щомісяця, або йдуть у приватні компанії. Маємо близько 300 вакансій, серед яких машиністи, електрики та слюсарі з ремонту ескалаторів. Тобто фахівці, від яких залежить належна робота метрополітену», – сказав керівник підземки.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.