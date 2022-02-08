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    У столиці через негоду змінений рух деяких автобусів: маршрути

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    8 лютого стався збій в роботі громадського транспорту - У столиці через негоду змінений рух деяких автобусів: маршрути
    8 лютого стався збій в роботі громадського транспорту
    фото: newtimes.kz

    Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарок

    Сьогодні у Києві на дорогах ожеледиця, тож деякі автобуси курсують зміненими маршрутами. Про це повідомили в Київпастрансі.

    У Києві зранку, 8 лютого, стався збій в роботі громадського транспорту. Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарок.

    Автобуси № 115

    Затримується рух автобусів № 115 на бул. Дружби Народів – Набережному шосе в напрямку Контрактової Площі з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 07:20, курсування з відхиленням від графіка.

    Автобуси № 7

    Змінено рух автобусів № 7 на Львівській площі з причини проведення ярмарки.

    Рух автобусів № 7 організовано до вул. Бульварно-Кудрявської.

    Автобуси №46

    Змінено рух автобусів №46 по вул. Микитенка з причини проведення ярмарки.

    Рух автобусів №46 організовано по вул.Вільде.

    Автобуси № 28

    Затримується рух автобусів № 28 на вул. П'ятигорській – Гвардійській з причини ожеледі. На місце направлено відповідальну службу міста.

    Автобуси № 12

    Змінено рух автобусів № 12 по вул. Монтажників з причини ожеледі. На місце направлено відповідальну службу міста.

    Рух автобусів № 12 організовано без заїзду на вул. Монтажників.

    Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві буде похмуро, протягом дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт ярмарок
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    У столиці через негоду змінений рух деяких автобусів: маршрути