У столиці через негоду змінений рух деяких автобусів: маршрути
Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарок
У Києві зранку, 8 лютого, стався збій в роботі громадського транспорту. Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарок.
Автобуси № 115
Затримується рух автобусів № 115 на бул. Дружби Народів – Набережному шосе в напрямку Контрактової Площі з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 07:20, курсування з відхиленням від графіка.
Автобуси № 7
Змінено рух автобусів № 7 на Львівській площі з причини проведення ярмарки.
Рух автобусів № 7 організовано до вул. Бульварно-Кудрявської.
Автобуси №46
Змінено рух автобусів №46 по вул. Микитенка з причини проведення ярмарки.
Рух автобусів №46 організовано по вул.Вільде.
Автобуси № 28
Затримується рух автобусів № 28 на вул. П'ятигорській – Гвардійській з причини ожеледі. На місце направлено відповідальну службу міста.
Автобуси № 12
Змінено рух автобусів № 12 по вул. Монтажників з причини ожеледі. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів № 12 організовано без заїзду на вул. Монтажників.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві буде похмуро, протягом дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°.