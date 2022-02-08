У столиці через негоду змінений рух деяких автобусів: маршрути

Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарок

Сьогодні у Києві на дорогах ожеледиця, тож деякі автобуси курсують зміненими маршрутами. Про це повідомили в Київпастрансі.

У Києві зранку, 8 лютого, стався збій в роботі громадського транспорту. Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарок.

Автобуси № 115

Затримується рух автобусів № 115 на бул. Дружби Народів – Набережному шосе в напрямку Контрактової Площі з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 07:20, курсування з відхиленням від графіка.

Автобуси № 7

Змінено рух автобусів № 7 на Львівській площі з причини проведення ярмарки.

Рух автобусів № 7 організовано до вул. Бульварно-Кудрявської.

Автобуси №46

Змінено рух автобусів №46 по вул. Микитенка з причини проведення ярмарки.

Рух автобусів №46 організовано по вул.Вільде.

Автобуси № 28

Затримується рух автобусів № 28 на вул. П'ятигорській – Гвардійській з причини ожеледі. На місце направлено відповідальну службу міста.

Автобуси № 12

Змінено рух автобусів № 12 по вул. Монтажників з причини ожеледі. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів № 12 організовано без заїзду на вул. Монтажників.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві буде похмуро, протягом дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°.